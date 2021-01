UFFICIALE | Avellino, ecco Baraye: la formula dell’operazione (Di giovedì 7 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Joel Baraye è un nuovo calciatore dell’Us Avellino 1912. Dopo l’annuncio dell’arrivo a titolo definitivo di Giuseppe Carriero, ecco il secondo acquisto per la rosa di Piero Braglia. ecco la nota della società: “L’Us Avellino 1912 comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo dalla società Us Salernitana 1919 fino al 30 Giugno 2021, le prestazioni sportive del calciatore Joel Baraye – si legge – Tale operazione è avvenuta con il consenso del Calcio Padova, club detentore della proprietà del giocatore. Nato a Dakar (Senegal) il 5 Gennaio 1997, Baraye ha già maturato una lunga esperienza nei campionati professionistici italiani. Cresciuto nelle giovanili del Brescia, club con cui ha esordito in serie B nella ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 7 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Joelè un nuovo calciatore dell’Us1912. Dopo l’annuncio dell’arrivo a titolo definitivo di Giuseppe Carriero,il secondo acquisto per la rosa di Piero Braglia.la nota della società: “L’Us1912 comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo dalla società Us Salernitana 1919 fino al 30 Giugno 2021, le prestazioni sportive del calciatore Joel– si legge – Tale operazione è avvenuta con il consenso del Calcio Padova, club detentore della proprietà del giocatore. Nato a Dakar (Senegal) il 5 Gennaio 1997,ha già maturato una lunga esperienza nei campionati professionistici italiani. Cresciuto nelle giovanili del Brescia, club con cui ha esordito in serie B nella ...

