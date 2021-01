Twitter ha bloccato l'account di Donald Trump per 12 ore e minaccia la sospensione permanente (Di giovedì 7 gennaio 2021) Lo comunica il social network in un thread "Come conseguenza alla situazione violenta senza precedenti a Washington e ancora in corso abbiamo richiesto la rimozione di tre tweet di Donald Trump che sono stati postati oggi ma che violano le nostre policy sulla Civic Integrity. Ciò significa che l'account di @realDonaldTrump rimarrà bloccato per 12 ore dopo la … Leggi su it.mashable (Di giovedì 7 gennaio 2021) Lo comunica il social network in un thread "Come conseguenza alla situazione violenta senza precedenti a Washington e ancora in corso abbiamo richiesto la rimozione di tre tweet diche sono stati postati oggi ma che violano le nostre policy sulla Civic Integrity. Ciò significa che l'di @realrimarràper 12 ore dopo la …

Twitter ha cancellato per la prima volta tre tweet di Donald Trump. Il suo account è stato sospeso per 12 ore, e ora il social lancia l’ultimatum: “In caso di ulteriori violazioni sarà bannato ...

"Questo significa che l'account - del Presidente - sarà bloccato per le prossime dodici ore dopo la rimozione di questi tweet", aggiungono dal social. "Le future violazioni delle regole di Twitter, ...

Twitter ha cancellato per la prima volta tre tweet di Donald Trump. Il suo account è stato sospeso per 12 ore, e ora il social lancia l'ultimatum: "In caso di ulteriori violazioni sarà bannato ..." "Questo significa che l'account - del Presidente - sarà bloccato per le prossime dodici ore dopo la rimozione di questi tweet", aggiungono dal social. "Le future violazioni delle regole di Twitter, potrebbero portare alla sospensione permanente dell'account."