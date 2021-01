Twitter, Facebook e Instagram bloccano gli account di Trump. Zuckerberg: “Il rischio è troppo grande” (Di giovedì 7 gennaio 2021) Già da mesi Twitter bollava i suoi messaggi – specie quelli che insistevano sulla teoria della frode elettorale – come potenziali fake. Ma dopo la rivolta di ieri a Capitol Hill, preceduta dal comizio incendiario dello stesso presidente, in una mossa senza precedenti, Facebook e Twitter hanno bloccato gli account di Donald Trump dopo aver pubblicato ripetutamente false accuse sull’integrità delle elezioni. “Il rischio di consentire al presidente di continuare a usare il nostro servizio in questo momento è semplicemente troppo grande“, ha scritto Mark Zuckerberg in un post dove motiva la decisione del blocco sulla piattaforma. La durata del blocco sui social – Il sito di microblogging ha deciso lo stop per 12 ore, e ha minacciato il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 gennaio 2021) Già da mesibollava i suoi messaggi – specie quelli che insistevano sulla teoria della frode elettorale – come potenziali fake. Ma dopo la rivolta di ieri a Capitol Hill, preceduta dal comizio incendiario dello stesso presidente, in una mossa senza precedenti,hanno bloccato glidi Donalddopo aver pubblicato ripetutamente false accuse sull’integrità delle elezioni. “Ildi consentire al presidente di continuare a usare il nostro servizio in questo momento è semplicemente“, ha scritto Markin un post dove motiva la decisione del blocco sulla piattaforma. La durata del blocco sui social – Il sito di microblogging ha deciso lo stop per 12 ore, e ha minacciato il ...

VittorioSgarbi : #america #censura Due società private, Facebook e Twitter (che non fanno mistero di sostenere politicamente i democ… - SkyTG24 : Trump bloccato dai social. Stop da Twitter, Facebook e Instagram dopo assalto al Congresso - virginiaraggi : Mai come oggi fare rete è fondamentale. I tamponi fatti a persone senza dimora nell’ambulatorio sotto al colonnato… - FI_economia : RT @Antonio_Tajani: Presentiamo le proposte di @forza_italia per il #RecoveryPlan. Collegatevi alla diretta! ?? - RFeragalli : RT @Iperbole_: Alla fine, #Trump bannato da Facebook, Instagram e Twitter. Il problema è che uno così non doveva avere accesso ai social d… -