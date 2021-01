"Trump squilibrato". Friedman attacca, la Maglie lo ammutolisce: "Ho ascoltato con pazienza, ma ora...". Il gelo | Video (Di giovedì 7 gennaio 2021) "squilibrato e pericoloso". A Stasera Italia su Rete 4 Alan Friedman si augura che Donald Trump venga "consegnato alla giustizia", perché "non rispetta la democrazia" e "interrompe la certificazione della vittoria di Biden con la violenza dei suoi squadristi, noi americani non abbiamo mai vissuto questa esperienza". In collegamento c'è anche Maria Giovanna Maglie, la più famosa "Trumpiana" d'Italia, che risponde pan per focaccia durante la diretta: "Ho ascoltato con grande pazienza i discorsi di indignazione che avete fatto. Vorrei neanche tanto sommessamente, perché me ne frego dell'ansia di consenso, ricordare che questo è accaduto perché le elezioni americane sono state accompagnate da una grande ombra di sospetto sui voti postali". Dopo la ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 gennaio 2021) "e pericoloso". A Stasera Italia su Rete 4 Alansi augura che Donaldvenga "consegnato alla giustizia", perché "non rispetta la democrazia" e "interrompe la certificazione della vittoria di Biden con la violenza dei suoi squadristi, noi americani non abbiamo mai vissuto questa esperienza". In collegamento c'è anche Maria Giovanna, la più famosa "iana" d'Italia, che risponde pan per focaccia durante la diretta: "Hocon grandei discorsi di indignazione che avete fatto. Vorrei neanche tanto sommessamente, perché me ne frego dell'ansia di consenso, ricordare che questo è accaduto perché le elezioni americane sono state accompagnate da una grande ombra di sospetto sui voti postali". Dopo la ...

Ultime Notizie dalla rete : Trump squilibrato Assalto al Congresso Usa dei sostenitori di Trump, le reazioni delle star Sky Tg24 Questo è l’epilogo della presidenza Trump: odio, violenza, discriminazione, morte

USA, repubblica delle banane

Il commento di Roberto Antonini a lungo nostro corrispondente dagli Stati Uniti: "Un tragico golpe da operetta" ...

