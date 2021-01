Trump, ritratto del presidente dopo i fatti di Capitol Hill: chi è davvero il tycoon e cosa ha in mente (Di giovedì 7 gennaio 2021) Di lui si sa tutto. Tutto e niente, se volete. Perché come si fa a definire “The Donald”, il tycoon che si è fatto presidente degli Stati Uniti contro ogni pronostico 4 anni fa. E che adesso sembra un Macbeth shakespeariano al crepuscolo. Tramonta il Trump politico, dicono alcuni osservatori in queste ore a ridosso della tragedia di Capitol Hill – 4 morti e 13 feriti per l’assalto sconsiderato e inutile alla sede del Congresso – ma il “Trumpismo” resiste. Eccome. “La nostra lotta è solo all’inizio” ha dichiarato oggi 7 gennaio il magnate newyorkese dalla Casa Bianca, in quelli che, per lui, sembrano gli ultimi giorni di Salò. Lo scontro con i suoi fedelissimi Ma il presidente uscente non molla. Non ci sta. Davanti all’ormai avvenuta proclamazione ufficiale di Joe Biden ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 7 gennaio 2021) Di lui si sa tutto. Tutto e niente, se volete. Perché come si fa a definire “The Donald”, ilche si è fattodegli Stati Uniti contro ogni pronostico 4 anni fa. E che adesso sembra un Macbeth shakespeariano al crepuscolo. Tramonta ilpolitico, dicono alcuni osservatori in queste ore a ridosso della tragedia di– 4 morti e 13 feriti per l’assalto sconsiderato e inutile alla sede del Congresso – ma il “ismo” resiste. Eccome. “La nostra lotta è solo all’inizio” ha dichiarato oggi 7 gennaio il magnate newyorkese dalla Casa Bianca, in quelli che, per lui, sembrano gli ultimi giorni di Salò. Lo scontro con i suoi fedelissimi Ma iluscente non molla. Non ci sta. Davanti all’ormai avvenuta proclamazione ufficiale di Joe Biden ...

