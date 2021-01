Trump resta senza megafono. Facebook e Instagram hanno bloccano a tempo indeterminato i suoi account (Di giovedì 7 gennaio 2021) Gli account Facebook e Instagram del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, saranno bloccati “indefinitamente e per almeno le prossime due settimane”. “Riteniamo – ha detto lo stesso numero uno del popolare social network, Mark Zuckerberg – che i rischi di permettere al Presidente di continuare a utilizzare il nostro servizio durante questo periodo siano troppo grandi. Pertanto, stiamo estendendo il blocco che abbiamo messo sul suo account Facebook e Instagram a tempo indeterminato e per almeno le prossime due settimane fino al completamento della transizione pacifica del potere”. Per quanto riguarda Twitter, lo staff del presidente ha rimosso dal suo profilo i tre tweet che gli erano stati contestati ieri e che ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 7 gennaio 2021) Glidel presidente degli Stati Uniti, Donald, saranno bloccati “indefinitamente e per almeno le prossime due settimane”. “Riteniamo – ha detto lo stesso numero uno del popolare social network, Mark Zuckerberg – che i rischi di permettere al Presidente di continuare a utilizzare il nostro servizio durante questo periodo siano troppo grandi. Pertanto, stiamo estendendo il blocco che abbiamo messo sul suoe per almeno le prossime due settimane fino al completamento della transizione pacifica del potere”. Per quanto riguarda Twitter, lo staff del presidente ha rimosso dal suo profilo i tre tweet che gli erano stati contestati ieri e che ...

