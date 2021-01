Trump per la Meloni non ha fomentato nessuno ma ha invitato i suoi supporter a cessare le violenze. Orlando la bacchetta: “Presto o tardi il populismo entra in conflitto con la democrazia. Può accadere anche da noi” (Di giovedì 7 gennaio 2021) “Seguo con grande attenzione e apprensione quanto sta accadendo negli Stati Uniti, mi auguro che le violenze cessino subito come chiesto dal Presidente Trump. In questi momenti serve grande prudenza e serietà. Mi auguro che la situazione negli Usa possa tornare al più Presto alla normalità”. E’ quanto ha scritto, ieri sera, sulla sua pagina Facebook, il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, a proposito dell’assalto al Congresso Usa da parte dei sostenitori di Trump (leggi l’articolo). “Se si soffia sul fuoco di una cosa che c’è nella società, sul malessere, se non ci sono classi dirigenti che cercano di tenere sotto controllo questo demone Presto o tardi il populismo entra in conflitto con le regole della ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 7 gennaio 2021) “Seguo con grande attenzione e apprensione quanto sta accadendo negli Stati Uniti, mi auguro che lecessino subito come chiesto dal Presidente. In questi momenti serve grande prudenza e serietà. Mi auguro che la situazione negli Usa possa tornare al piùalla normalità”. E’ quanto ha scritto, ieri sera, sulla sua pagina Facebook, il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia, a proposito dell’assalto al Congresso Usa da parte dei sostenitori di(leggi l’articolo). “Se si soffia sul fuoco di una cosa che c’è nella società, sul malessere, se non ci sono classi dirigenti che cercano di tenere sotto controllo questo demoneilincon le regole della ...

