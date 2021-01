Trump, la rivolta di Washington e l’imbarazzo ipocrita dei populisti italiani (Di giovedì 7 gennaio 2021) Nel corso della notte, mentre le Tv di tutto il mondo trasmettono le immagini di Capitol Hill assediata e poi invasa da una composita masnada di militanti di destra, antisemiti, razzisti, troll e americani sinceramente ma erroneamente convinti che Trump sia stato derubato della vittoria, va in scena con eco molto minore l’imbarazzato distinguo dei populisti italiani. Fino a due mesi fa Matteo Salvini ostentava mascherine inneggianti al presidente americano. Il suo slogan prima gli italiani ricalcava con pedissequa esattezza l’America first di Trump. Il leader della Lega dava credito, con apparente superficialità e con misurato calcolo, alle teorie cospirazioniste sulle elezioni americane rilanciate dal web. «Se in alcune contee ci sono più votanti che elettori vuol dire che qualcosa è ... Leggi su open.online (Di giovedì 7 gennaio 2021) Nel corso della notte, mentre le Tv di tutto il mondo trasmettono le immagini di Capitol Hill assediata e poi invasa da una composita masnada di militanti di destra, antisemiti, razzisti, troll e americani sinceramente ma erroneamente convinti chesia stato derubato della vittoria, va in scena con eco molto minore l’imbarazzato distinguo dei. Fino a due mesi fa Matteo Salvini ostentava mascherine inneggianti al presidente americano. Il suo slogan prima gliricalcava con pedissequa esattezza l’America first di. Il leader della Lega dava credito, con apparente superficialità e con misurato calcolo, alle teorie cospirazioniste sulle elezioni americane rilanciate dal web. «Se in alcune contee ci sono più votanti che elettori vuol dire che qualcosa è ...

ilpost : La donna ferita negli scontri è morta poco dopo essere stata ricoverata in ospedale, dice NBC News, secondo cui la… - marcodimaio : Presidente, non una parola sulle provocazioni e le incitazioni alla rivolta di #Trump, che si ostina a non riconosc… - HuffPostItalia : Chi è lo “Sciamano” italoamericano Jake Angeli, che ha guidato la rivolta pro-Trump a Capitol Hill - noitre32 : RT @EleLe08: Mi dicono che l'immenso Mentana ha commentato un film facendolo passare per la rivolta dei sostenitori di Trump. Ma che aspett… - CarmineDiNardo3 : I nostri commentatori politici farebbero bene a non voler derubricare questo tentativo di colpo di stato da parte d… -