Trump | imbarazzo Salvini | Per me l’Italia e gli italiani vengono prima”

(Di giovedì 7 gennaio 2021) “Oggi è oltre. Da me nessuna difesa”. E se lo dice lui: Guglielmo Picchi, deputato leghista, ex sottosegretario agli Esteri, bocconiano eano, tra i più accesi sostenitori di, che il 4 novembre ci spiegava “perché Donald ha vinto e i Democratici provano a rubare le elezioni”. L’assalto a Capitol Hill spiazza e ammutolisce i fandel presidente uscente. Da “Stop the Steal” a “Stop the Violence”, ma con dichiarazioni pallide o tortuose. Così in poche ore iiani diventanoini.Giorgia Meloni viene messa sotto assedio da sinistra per il pilatesco post in cui si augurava che “le violenze cessino subito come chiesto da” quando Mitt Romney parla di “insurrezione incitata dal presidente Usa”. Poi gli auguri a Joe Biden per “riportare concordia in una ...