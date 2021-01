Trump, il piano per rimuoverlo. Biden accusa: attacco alla democrazia (Di venerdì 8 gennaio 2021) «E? stato il sistema giudiziario a salvare il Paese dalla furia distruttiva di Donald Trump». Joe Biden ha tessuto le lodi dei giudici che hanno respinto le 63 cause sediziose con... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 8 gennaio 2021) «E? stato il sistema giudiziario a salvare il Paese dfuria distruttiva di Donald». Joeha tessuto le lodi dei giudici che hanno respinto le 63 cause sediziose con...

fabiochiusi : Poi a bocce ferme bisognerà ripercorrere il modo vergognoso in cui i media mainstream italiani hanno trattato il lu… - wireditalia : Il mondo è rimasto incredulo di fronte ai saloni del Senato a #Washington invasi dai teppisti pro-#Trump. Ma è solo… - Davide : L'attacco al Campidoglio non è un incidente: è la realizzazione del piano di Trump - Ale_Coconut : E Trump è indifendibile per la sua condotta, ma non si parla di lui. E ancora: facebook, instagram twitter son tutt… -

Un passo avanti e uno indietro. Un'altra giornata di stallo per il governo, nell'attesa di un'accelerazione che non c'è stata, salvo l'invio delle linee guida del nuovo piano di resilienza alle forze ...

Donald Trump, scenario clamoroso: l’ultima idea in caso di accusa

Donald Trump è al centro dell'attenzione mediatica ormai da diversi mesi, ma soprattutto dove gli ultimi clamorosi avvenimenti in America: i dettagli ...

