"Trump ha delle responsabilità nelle proteste al Congresso?" E la Santanché non risponde (Di giovedì 7 gennaio 2021) Dopo Giorgia Meloni un'altra esponente di Fratelli dItalia, Daniela Santanché non riesce a dire che Trump ha la responsabilità di quanto accaduto nelle scorse ore a Capitol Hill, dove i manifestanti pro Trump sono riusciti ad entrare nel Senato e si sono registrate quattro vittime. Santanché ad Agorà parla di una profonda divisione, di un'America dilaniata. A quel punto la conduttrice Luisella Costamagna le chiede "dilaniata anche per responsabilità dello stesso Trump, questo lo ammetterà". Invece la Santanché non ammette proprio niente. Commenta, come ha già fatto la leader del suo partito, solo il momento in cui Trump ha detto "andate a casa" senza ricordare però il contesto in cui si complimenta con i manifestanti.

