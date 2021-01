Trump e l’assalto al Congresso, ci sono 4 morti. America nel caos (Di giovedì 7 gennaio 2021) I sostenitori del presidente uscente Donald Trump hanno preso d’assalto Capitol Hill, il parlamento statunitense a Washington nel giorno della proclamazione ufficiale di Joe Biden. Le proteste erano cominciate da ore in strada fomentate dalle parole del presidente che aveva definito nuovamente truccata l’elezione del democratico. Leggi su vanityfair (Di giovedì 7 gennaio 2021) I sostenitori del presidente uscente Donald Trump hanno preso d’assalto Capitol Hill, il parlamento statunitense a Washington nel giorno della proclamazione ufficiale di Joe Biden. Le proteste erano cominciate da ore in strada fomentate dalle parole del presidente che aveva definito nuovamente truccata l’elezione del democratico.

riotta : Non dite che l'assalto alla democrazia americana è una sorpresa, Trump lo ha preparato con cura, inconsapevole ma n… - corradoformigli : #Trump prima fomenta e provoca l’assalto al Congresso USA, poi se ne sta nella sua stanza a godersi la scena. Merit… - MassimGiannini : L’assalto a #CapitolHill è solo una conferma: #Trump è un pericolo per la democrazia. E quello che sta succedendo è… - apavo75 : RT @EugenioCardi: Non posso crederci, un vero e proprio ribaltamento della realtà: secondo lei #Trump non è colui che ha aizzato folle di e… - elivito : RT @manginobrioches: Non si esce così nemmeno dal pub, dopo una rissa. Questi stanno uscendo dal #Campidoglio dopo l'assalto. #Trump #Capi… -

