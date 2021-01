Trump: 'E' la fine del più grande mandato della storia, ma solo l'inizio della nostra lotta' (Di giovedì 7 gennaio 2021) 'È la fine del più grande mandato presidenziale della storia, ma è solo l'inizio della nostra lotta per fare l'America di nuovo grande': lo afferma Donald Trump in una dichiarazione diffusa dalla Casa ... Leggi su leggo (Di giovedì 7 gennaio 2021) 'È ladel piùpresidenziale, ma èl'per fare l'America di nuovo': lo afferma Donaldin una dichiarazione diffusa dalla Casa ...

