Trump bannato da Facebook. Zuckerberg: "E' pericoloso"

Washington, 7 gen – Mark Zuckerberg ha bannato il presidente Donald Trump da Facebook perché lo ritiene "pericoloso". Il fondatore del social network motiva la clamorosa decisione. "I rischi di consentire al presidente di continuare a utilizzare il nostro servizio durante questo periodo – scrive su Facebook – sono semplicemente troppo grandi".

Zuckerberg: "Account Facebook di Trump bloccato almeno fino a fine transizione del potere"

"Pertanto – annuncia Zuckerberg – stiamo estendendo il blocco che abbiamo posto sui suoi account Facebook e Instagram a tempo indeterminato. E per almeno le prossime due settimane. Fino al completamento della transizione pacifica del potere".

