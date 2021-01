Trump attacca la democrazia, Bolsonaro ammette di aver fallito (Di giovedì 7 gennaio 2021) «O Brasil está quebrado. Não consigo fazer nada». Cioè: «Il Brasile è in bancarotta. Non riesco a fare niente». Così il presidente brasiliano Jair Bolsonaro, confermando quella curiosa dialettica di parallelismi e opposizioni che c’è tra lui e Trump. Bolsonaro, in effetti, è stato definito «il Trump brasiliano», e si è spesso vantato di questa definizione, provando anche a costruirci sopra una alleanza strategica. Tutti e due hanno costruito la loro fortuna su una fama di comunicatori scorretti da ultimo portata al parossismo nell’epoca dei Social; tutti e due si sono costruiti per ciò una immagine di negazionisti che si è accompagnata a pessimi risultati nella gestione dell’emergenza Covid. Anche se, probabilmente, sia negli Stati Uniti che in Brasile le battute infelici dei presidenti hanno poi fatto meno danno che ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 7 gennaio 2021) «O Brasil está quebrado. Não consigo fazer nada». Cioè: «Il Brasile è in bancarotta. Non riesco a fare niente». Così il presidente brasiliano Jair, confermando quella curiosa dialettica di parallelismi e opposizioni che c’è tra lui e, in effetti, è stato definito «ilbrasiliano», e si è spesso vantato di questa definizione, provando anche a costruirci sopra una alleanza strategica. Tutti e due hanno costruito la loro fortuna su una fama di comunicatori scorretti da ultimo portata al parossismo nell’epoca dei Social; tutti e due si sono costruiti per ciò una immagine di negazionisti che si è accompagnata a pessimi risultati nella gestione dell’emergenza Covid. Anche se, probabilmente, sia negli Stati Uniti che in Brasile le battute infelici dei presidenti hanno poi fatto meno danno che ...

