Trump ammette la sconfitta elettorale: ci sarà nuovo governo. I democratici: via subito

In un messaggio video per la prima volta il presidente ammette la sconfitta senza citare mai Biden. Tra i democratici si parla di impeachment ma si pensa anche al più veloce 25esimo emendamento della Costituzione. Cauto Biden

Ultime Notizie dalla rete : Trump ammette Assalto al Congresso Usa, decine di arresti. Nyt: Trump pensa a concedersi la grazia Il Sole 24 ORE Trump ammette la sconfitta in un video e attacca i violenti: «Voi non rappresentate il nostro Paese»

«Il Congresso ha certificato i risultati delle elezioni. Una nuova amministrazione sarà inaugurata il 20 gennaio. Il mio obiettivo ora è quello di assicurare una transizione ...

Assalto a Capitol Hill, Trump sempre più isolato. Il Congresso proclama Biden presidente

Alle quattro del mattino la fronte del vicepresidente Mike Pence, quella su cui si era posata la mosca più famosa d’America durante il duello televisivo con Kamala Harris, ...

