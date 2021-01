Trump ammette la sconfitta elettorale: ci sarà nuovo governo. I democratici: via subito (Di giovedì 7 gennaio 2021) In un messaggio video «The Donald» fa marcia indietro senza citare mai il suo rivale. Tra i dem si parla di impeachment. Dopo la rivolta muore anche un agente Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 7 gennaio 2021) In un messaggio video «The Donald» fa marcia indietro senza citare mai il suo rivale. Tra i dem si parla di impeachment. Dopo la rivolta muore anche un agente

lorepregliasco : Un Trump quasi irriconoscibile legge un messaggio conciliante in cui per la prima volta ammette che è finita e che… - HuffPostItalia : Trump ammette la sconfitta - Tg3web : Dopo l'assalto al Congresso negli Stati Uniti, Trump torna in video e ammette la vittoria di Biden senza, però, cit… - 1N0MONACI : RT @LucillaMasini: Trump concede la vittoria per la prima volta. Come quello che dal fondo di un burrone ammette 'Ok, forse non ho preso be… - Controleuro1 : -

Ultime Notizie dalla rete : Trump ammette Trump ammette la sconfitta elettorale: ci sarà nuovo governo. I democratici: via subito Il Sole 24 ORE Usa, situazione di stallo mentre si attende insediamento Biden

Milano, 8 gen. (askanews) - Tensione altissima, il Campidoglio chiuso e i parlamentari non attesi fino all'insediamento del nuovo presidente Usa: c'è una spiacevole sensazione di stallo su una sede ch ...

Assalto al Congresso Usa, Amnesty: Trump, «istigatore, non leader»

Dopo le violenze a Washington, l'intervento dell'organizzazione, che monitora la situazione e chiede al presidente di «raffreddare il clima» ...

Milano, 8 gen. (askanews) - Tensione altissima, il Campidoglio chiuso e i parlamentari non attesi fino all'insediamento del nuovo presidente Usa: c'è una spiacevole sensazione di stallo su una sede ch ...Dopo le violenze a Washington, l'intervento dell'organizzazione, che monitora la situazione e chiede al presidente di «raffreddare il clima» ...