Trovato morto in casa Solange | il sensitivo della tv non rispondeva da giorni | la terribile scoperta degli amici

Paolo Bucinelli, in arte Solange, è stato trovato morto. Il sensitivo e noto volto televisivo ha perso la vita nella sua abitazione di Collesalvetti (Livorno). A trovare il corpo i vigili del fuoco, avvisati da alcuni amici del 69enne preoccupati perché da giorni non rispondeva al telefono. Il decesso, stando alle prime indiscrezioni, sarebbe avvenuto per cause naturali. Secondo quanto raccolto dai militari Bucinelli era andato al pronto soccorso domenica scorsa per un problema glicemico e poi era stato dimesso. Il sensitivo aveva esordito negli anni 80 prima di diventare un personaggio televisivo. Bucinelli, tra le tante cose, aveva partecipato a Buona domenica, La sai l'ultima? e a La fattoria.

