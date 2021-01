Tragedia sul lavoro, operaio travolto ed ucciso sui binari (Di giovedì 7 gennaio 2021) Nei pressi della stazione ferroviaria di Jesi, provincia di Ancona, un operaio ha perso la vita: travolto da un escavatore su rotaia mentre lavorava. A Jesi, comune in provincia di Ancona, si è registrata l’ennesima morte sul posto di lavoro in Italia. La vittima un operaio di 55 anni originario di Afragola il quale pare L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 7 gennaio 2021) Nei pressi della stazione ferroviaria di Jesi, provincia di Ancona, unha perso la vita:da un escavatore su rotaia mentre lavorava. A Jesi, comune in provincia di Ancona, si è registrata l’ennesima morte sul posto diin Italia. La vittima undi 55 anni originario di Afragola il quale pare L'articolo proviene da YesLife.it.

yolyjoaquin : RT @LorenzQuadri: La chiusura di ristoranti, impianti sportivi e culturali si è dimostrata completamente INUTILE sul fronte dei contagi. Qu… - luxcookies : Stamattina si è consumata una mezza tragedia. Vado per fare colazione, apro il frigo, prendo la marmellata, la spal… - FStrangergirl : stanno veramente esagerando, harry è sempre stato il primo ad importarsi di cose come la sicurezza, ha sbagliato ed… - FStrangergirl : @PERVECTNOW stanno veramente esagerando, harry è sempre stato il primo ad importarmi di cose come la sicurezza, ha… - LorenzQuadri : La chiusura di ristoranti, impianti sportivi e culturali si è dimostrata completamente INUTILE sul fronte dei conta… -