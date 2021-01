Torino, tribuna per Zaza: la cessione sembra inevitabile (Di giovedì 7 gennaio 2021) Dopo essere finito in tribuna contro il Verona, Simone Zaza sembra sempre più destinato a lasciare il Torino. Gli ultimi aggiornamenti sembra essere arrivata ai titoli di coda l’esperienza di Simone Zaza al Torino, Lo riporta Tuttosport evidenziando che il giocatore ieri pomeriggio non è stato nemmeno portato in panchina dal tecnico Marco Giampaolo. Una tribuna propedeutica alla cessione l’ha definita il quotidiano. Nei giorni scorsi si era parlato di un possibile passaggio al Bologna oppure di un suo passaggio alla Fiorentina in uno scambio che porterebbe Christian Kouame in granata. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 7 gennaio 2021) Dopo essere finito incontro il Verona, Simonesempre più destinato a lasciare il. Gli ultimi aggiornamentiessere arrivata ai titoli di coda l’esperienza di Simoneal, Lo riporta Tuttosport evidenziando che il giocatore ieri pomeriggio non è stato nemmeno portato in panchina dal tecnico Marco Giampaolo. Unapropedeutica allal’ha definita il quotidiano. Nei giorni scorsi si era parlato di un possibile passaggio al Bologna oppure di un suo passaggio alla Fiorentina in uno scambio che porterebbe Christian Kouame in granata. Leggi su Calcionews24.com

