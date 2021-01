**Titoli Stato: Mef, per nuovo Btp a 15 anni domande per 105 mld da 50 paesi** (Di giovedì 7 gennaio 2021) Roma, 7 gen. (Adnkronos) – E’ stata una richiesta elevatissima (per oltre 105 miliardi a fronte di una offerta di 10 miliardi) quella formulata per la prima tranche del nuovo Btp a 15 anni, con scadenza a marzo 2037. A fronte di un titolo con rendimento annuo dello 0,95%, pagato in due cedole semestrali, hanno partecipato all’operazione oltre 520 investitori, spiega il Mef, illustrando i dettagli dell’emissione che ha visto più della metà del collocamento sottoscritto da fund manager (circa il 57,8%), mentre le banche ne hanno sottoscritto il 26,3%. Gli investitori con un orizzonte di investimento di lungo periodo ne hanno acquiStato il 7,9% (in particolare il 4,4% è andato a fondi pensione e assicurazioni, mentre il 3,5% è Stato allocato a banche centrali e istituzioni governative). Agli hedge fund è finito circa il ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 7 gennaio 2021) Roma, 7 gen. (Adnkronos) – E’ stata una richiesta elevatissima (per oltre 105 miliardi a fronte di una offerta di 10 miliardi) quella formulata per la prima tranche delBtp a 15, con scadenza a marzo 2037. A fronte di un titolo con rendimento annuo dello 0,95%, pagato in due cedole semestrali, hanno partecipato all’operazione oltre 520 investitori, spiega il Mef, illustrando i dettagli dell’emissione che ha visto più della metà del collocamento sottoscritto da fund manager (circa il 57,8%), mentre le banche ne hanno sottoscritto il 26,3%. Gli investitori con un orizzonte di investimento di lungo periodo ne hanno acquiil 7,9% (in particolare il 4,4% è andato a fondi pensione e assicurazioni, mentre il 3,5% èallocato a banche centrali e istituzioni governative). Agli hedge fund è finito circa il ...

