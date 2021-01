The Weeknd irriconoscibile nel nuovo video (ma è solo un effetto speciale) (Di giovedì 7 gennaio 2021) The Weeknd inizia il 2021 con il lancio del suo nuovo singolo “Save your tears” ma non si ferma qui. Il cantante sbaraglia la concorrenza mediatica con un video (e un post su Instagram) che mostrano il suo viso completamente diverso. I fan si inquietano, e con tempismo studiatissimo arrivano le indiscrezioni: si tratta di un effetto speciale creato dagli artisti di Prosthetic Renaissance make up studio. The Weeknd in versione Ken “Ciao Ken, dov’è Barbie?” scrive il cantante di origine canadese sul suo profilo Instagram. Mostrando in primo piano il nuovo volto con zigomi e mandibola sensibilmente aumentati, naso finissimo e labbra ultra voluminose. Il pubblico si scatena nei commenti con i meme che invocano la versione muscolosa di Squiddi della serie ... Leggi su iodonna (Di giovedì 7 gennaio 2021) Theinizia il 2021 con il lancio del suosingolo “Save your tears” ma non si ferma qui. Il cantante sbaraglia la concorrenza mediatica con un(e un post su Instagram) che mostrano il suo viso completamente diverso. I fan si inquietano, e con tempismo studiatissimo arrivano le indiscrezioni: si tratta di uncreato dagli artisti di Prosthetic Renaissance make up studio. Thein versione Ken “Ciao Ken, dov’è Barbie?” scrive il cantante di origine canadese sul suo profilo Instagram. Mostrando in primo piano ilvolto con zigomi e mandibola sensibilmente aumentati, naso finissimo e labbra ultra voluminose. Il pubblico si scatena nei commenti con i meme che invocano la versione muscolosa di Squiddi della serie ...

Il 2021 di The Weeknd inizia con un nuovo video e un viso che sembra stravolto dalla chirurgia plastica. In realtà si tratta di make up ad altissimo livello ...

