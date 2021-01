The Reckoning | il trailer del nuovo horror di Neil Marshall

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Una storia di stregoneria che ha echi inquietanti nel presente, come svela ildi The, ildi. Il regista inglesetorna alle sue radicicon The, nuova pellicola interpretata da Charlotte Kirk di cui è stato lanciato il primo spaventoso. Thevede Charlotte Kirk nei panni di Grace Haverstock che, dop aver perso il marito a causa della peste del 1600, viene accusata ingiustamente di stregoneria e viene messa sotto la custodia del peggior cacciatore di streghe inglese, il Giudice Moorcroft (Sean Pertwee). Costretta a sopportare torture fisiche ed emotive pur continuando a rivendicare la propria ...

Movieplayer.it

