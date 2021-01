The Big Snow, l’evento meteo che potrebbe interessare l’Italia (Di giovedì 7 gennaio 2021) The Big Snow, la tempesta di neve.Qualche tempo fa via abbiamo parlato della potenziale possibilità che nel Mediterraneo si potessero formare tempeste di neve. Ipotesi non fantasiosa se si osserva il passato, e se si considera l’incremento di fenomeni meteo estremi che si concentrano sempre più in periodi ristretti. Conoscete i record di neve in un giorno in varie località italiane? Davvero tanti centimetri di neve, ancor più di località urbane della Germania, Francia, o della Scandinavia. I record di nevosità caduti in un periodo di 24 ore sono tutti mediterranei. Quello mondiale appartiene all’Abruzzo. Succede questo in quanto al freddo che trasforma la pioggia in neve, si associano i contrasti termici con le calde acque mediterranee. Un po’ ciò che succede in Giappone, anche se non ne facciamo un paragone puntuale, in quanto il loro clima è molto ... Leggi su meteogiornale (Di giovedì 7 gennaio 2021) The Big, la tempesta di neve.Qualche tempo fa via abbiamo parlato della potenziale possibilità che nel Mediterraneo si potessero formare tempeste di neve. Ipotesi non fantasiosa se si osserva il passato, e se si considera l’incremento di fenomeniestremi che si concentrano sempre più in periodi ristretti. Conoscete i record di neve in un giorno in varie località italiane? Davvero tanti centimetri di neve, ancor più di località urbane della Germania, Francia, o della Scandinavia. I record di nevosità caduti in un periodo di 24 ore sono tutti mediterranei. Quello mondiale appartiene all’Abruzzo. Succede questo in quanto al freddo che trasforma la pioggia in neve, si associano i contrasti termici con le calde acque mediterranee. Un po’ ciò che succede in Giappone, anche se non ne facciamo un paragone puntuale, in quanto il loro clima è molto ...

