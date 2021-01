Terna e Carabinieri per la sicurezza della rete elettrica (Di giovedì 7 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – E' stato firmato oggi, alla presenza del comandante generale dell'Arma dei Carabinieri generale C.A. Giovanni Nistri e dell'Ad di Terna Stefano Donnarumma, un protocollo tra l'Arma dei Carabinieri e Terna, la società che gestisce la rete di trasmissione elettrica nazionale ad alta e altissima tensione, finalizzato all'ulteriore rafforzamento delle attività di protezione fisica delle infrastrutture elettriche strategiche per il Paese. La nuova intesa, in virtù della positiva esperienza maturata tra le parti nel corso degli anni, costituisce un'importante evoluzione del sistema “O.D.I.N.O.” (Operational Device for Information, Networking and Observation) realizzato nel 2015 da Terna in collaborazione con l'Arma dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – E' stato firmato oggi, alla presenza del comandante generale dell'Arma deigenerale C.A. Giovanni Nistri e dell'Ad diStefano Donnarumma, un protocollo tra l'Arma dei, la società che gestisce ladi trasmissionenazionale ad alta e altissima tensione, finalizzato all'ulteriore rafforzamento delle attività di protezione fisica delle infrastrutture elettriche strategiche per il Paese. La nuova intesa, in virtùpositiva esperienza maturata tra le parti nel corso degli anni, costituisce un'importante evoluzione del sistema “O.D.I.N.O.” (Operational Device for Information, Networking and Observation) realizzato nel 2015 dain collaborazione con l'Arma dei ...

