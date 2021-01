Terapia intensiva, nuovo allarme: superata la soglia critica in 11 regioni (Di giovedì 7 gennaio 2021) Valentina Dardari La peggiore è la provincia autonoma di Trento, con il 50% di posti letto occupati da pazienti Covid Comincia a risalire la pressione sui reparti di Terapia intensiva. In seguito al miglioramento delle scorse settimane, è tornato ad aumentare il numero di regioni in cui si è superata la soglia critica fissata al 30% di occupazione dei posti disponibili. In 11 regioni preoccupa la Terapia intensiva Secondo gli ultimi dati Agenas, l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, che sono stati aggiornati ieri, sono ben 11 le regioni in cui è stata superata la soglia, e in certi casi anche in modo abbondante. Un peggioramento repentino, basti pensare ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 7 gennaio 2021) Valentina Dardari La peggiore è la provincia autonoma di Trento, con il 50% di posti letto occupati da pazienti Covid Comincia a risalire la pressione sui reparti di. In seguito al miglioramento delle scorse settimane, è tornato ad aumentare il numero diin cui si èlafissata al 30% di occupazione dei posti disponibili. In 11preoccupa laSecondo gli ultimi dati Agenas, l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, che sono stati aggiornati ieri, sono ben 11 lein cui è statala, e in certi casi anche in modo abbondante. Un peggioramento repentino, basti pensare ...

you_trend : ?? #Coronavirus, 06/01/21 • Attualmente positivi: 568.712 • Deceduti: 76.877 (+548) • Dimessi/Guariti: 1.556.356 (+… - pisto_gol : In bocca al lupo a Morgan De Sanctis, vittima nella notte di un grave incidente stradale e ricoverato in terapia in… - DiMarzio : #Roma, #DeSanctis in terapia intensiva dopo un'incidente stradale - SailorGio : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, 07/01/21 • Attualmente positivi: 571.055 • Deceduti: 77.291 (+414) • Dimessi/Guariti: 1.572.015 (+15.659) •… - Rog_2 : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, 07/01/21 • Attualmente positivi: 571.055 • Deceduti: 77.291 (+414) • Dimessi/Guariti: 1.572.015 (+15.659) •… -