Tennis | WTA Abu Dhabi 2021 | i risultati di giovedì 7 gennaio Kenin | Svitolina e Pliskova avanzano | grande Bianca Turati

Leggi su oasport

(Di giovedì 7 gennaio 2021) E’ tempo di bilanci al termine di una giornata molto intensa ad Abu(Emirati Arabi), sede del WTA 500. Un primo turno che ha visto impegnate tante giocatrici importanti di cui vale la pena parlare. LE BIG NON STECCANO – Partiamo dalla testa di serie n.1 del tabellone, ovvero l’americana Sofia(n.4 del mondo), vincitrice nel 2020 degli Australian Open e finalista al Roland Garros 2020. Ebbene, la statunitense nata a Mosca ha faticato più del previsto per battere la cinese (proveniente dalle qualificazioni) Zhaoxuan Yang (n.789 WTA): 7-6 (4) 6-2 il punteggio in favore diche, nel secondo parziale, è riuscita a fare la differenza. Il nome della prossima avversaria sarà la belga Kirsten Flipkens (n.86 del ranking) che ha avuto la meglio nel confronto con la tedesca Laura Siegemund (n.51 del mondo) per 5-7 7-5 6-4. ...