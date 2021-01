Tennis | ATP Antalya 2021 | Andrea Pellegrino manca l’accesso al main draw dopo oltre tre ore di battaglia

Leggi su oasport

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Ad, in Turchia, per quanto riguarda il torneo ATP 250 di, si è disputato il secondo e decisivo turno del tabellone di qualificazione di singolare maschile. L’azzurro, numero 4, è stato sconfitto dalla testa di serie numero 8, il bulgaro Dimitar Kuzmanov, che si è imposto con il punteggio di 4-6 7-6 (11) 7-5 in tre ore e ventiquattro minuti di gioco. Nel primo set parte bene l’azzurro, che infila cinque giochi consecutivi dallo 0-1 e vola sul 5-1.un set point nell’ottavo gioco, trovandosi a servire nuovamente per il set sul 5-4. L’azzurro annulla due palle per il 5-5 e poi trova lo spunto che vale il 6-458 minuti di gioco. Nella seconda frazione, invece, si sprecano break e controbreak, con i ...