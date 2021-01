Tabellone Coppa Italia volley 2021: programma, orari, tv, calendario. Gli accoppiamenti (Di giovedì 7 gennaio 2021) Si è definito il Tabellone della Coppa Italia 2021 di volley maschile. A stabilire gli accoppiamenti è stata la classifica della SuperLega al termine del girone d’andata, ma non prendendo in considerazione tutte le formazioni. A partecipare all’evento sono soltanto le migliori quattro squadre della passata stagione (Civitanova, Perugia, Modena, Trento) e le quattro qualificate attraverso i turrni preliminarri disputati a settembre (Padova, Monza, Ravenna, Milano). Questo è il motivo per cui Piacenza, Vibo Valentia e Verona sono escluse dalla manifestazione. Civitanova e Perugia sono le grandi favorite della vigilia, l’esordio ai quarti di finale sarà rispettivamente contro Padova e Ravenna. Trento vuole puntare in alto, l’ingresso nel torneo sarà contro Milano. Spettacolo annunciato ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 gennaio 2021) Si è definito ildelladimaschile. A stabilire gliè stata la classifica della SuperLega al termine del girone d’andata, ma non prendendo in considerazione tutte le formazioni. A partecipare all’evento sono soltanto le migliori quattro squadre della passata stagione (Civitanova, Perugia, Modena, Trento) e le quattro qualificate attraverso i turrni preliminarri disputati a settembre (Padova, Monza, Ravenna, Milano). Questo è il motivo per cui Piacenza, Vibo Valentia e Verona sono escluse dalla manifestazione. Civitanova e Perugia sono le grandi favorite della vigilia, l’esordio ai quarti di finale sarà rispettivamente contro Padova e Ravenna. Trento vuole puntare in alto, l’ingresso nel torneo sarà contro Milano. Spettacolo annunciato ...

