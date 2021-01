Storia del bikini, dallo scandalo iniziale all’arrivo di un’icona: Brigitte Bardot (Di giovedì 7 gennaio 2021) Sfoggiato, sudato, criticato, strumentalizzato. Attorno al due pezzi che scandisce l’ansia ciclica della prova costume, il bikini, si è formata negli anni una cultura vastissima che non sempre ci piace (del body shaming, ad esempio, faremmo volentieri a meno). Ma com’è nato il costume da bagno più famoso del mondo? E com’era prima che diventasse sempre più sottile, sempre più scabroso e sempre più chiacchierato? Va detto subito: fin dal suo esordio sul palcoscenico della Storia, il bikini ha fatto discutere e ha portato scompiglio. Era il 1946 quando venne lanciato sul mercato un capo d’abbigliamento tanto innovativo quanto scandaloso. Una vera ‘bomba anatomica’, così la definirono all’epoca, poiché il nuovo costume da bagno femminile andava a riscrivere la Storia del due pezzi da spiaggia. Dal 1935 in ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 7 gennaio 2021) Sfoggiato, sudato, criticato, strumentalizzato. Attorno al due pezzi che scandisce l’ansia ciclica della prova costume, il, si è formata negli anni una cultura vastissima che non sempre ci piace (del body shaming, ad esempio, faremmo volentieri a meno). Ma com’è nato il costume da bagno più famoso del mondo? E com’era prima che diventasse sempre più sottile, sempre più scabroso e sempre più chiacchierato? Va detto subito: fin dal suo esordio sul palcoscenico della, ilha fatto discutere e ha portato scompiglio. Era il 1946 quando venne lanciato sul mercato un capo d’abbigliamento tanto innovativo quantoso. Una vera ‘bomba anatomica’, così la definirono all’epoca, poiché il nuovo costume da bagno femminile andava a riscrivere ladel due pezzi da spiaggia. Dal 1935 in ...

beppe_grillo : L’8 novembre del 63 a.C., anno cruciale per la storia di Roma, Cicerone pronunciò in senato un severo discorso cont… - fattoquotidiano : Renzi giubila per la fine dell’embargo in Qatar: “In quella zona del mondo si scrive la storia”. La sua parla di ro… - SkyTG24 : 75 anni fa nasceva Syd Barrett: storia e curiosità del fondatore e leader dei Pink Floyd - LatellaF : RT @marcosalvati: Guardi quello che accade a Washington, vedi chi è l’elettorato di Trump, pensi a chi lo sostiene anche in Italia e realiz… - nuovalepanto : RT @GiorgiaMeloni: 43 anni fa la strage di Acca Larenzia. Una ferita mai rimarginata perché non c'è stata giustizia. Onoriamo la memoria di… -