Stipendi personale Covid: a breve i pagamenti dei mesi di novembre e dicembre (Di giovedì 7 gennaio 2021) La Flc Cgil, con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, annuncia che il Ministero dell'Istruzione ha confermato che gli Stipendi per i supplenti dell’organico aggiuntivo assunti per il contrasto alla pandemia e rimasti da pagare dal novembre 2020, saranno messi in liquidazione da metà gennaio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 7 gennaio 2021) La Flc Cgil, con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, annuncia che il Ministero dell'Istruzione ha confermato che gliper i supplenti dell’organico aggiuntivo assunti per il contrasto alla pandemia e rimasti da pagare dal2020, saranno messi in liquidazione da metà gennaio. L'articolo .

Black300Joe : @Gisella90254245 @Ori254 @Frascarologiuse @GuidoCrosetto @GiulioGallera @RegLombardia I FONDI non li PUOI SPENDERE… - PromotedJanguss : @fattoquotidiano @robertorotunno In un mondo attuale dove tutte le attività stanno riducendo il personale al minimo… - MaMaurizi9 : RT @Lega_Senato: ??SCUOLA, LEGA: MINISTERO SALDI STIPENDI ARRETRATI PRECARI “Abbiamo sollecitato il ministero dell'Istruzione per il manca… - Lega_Senato : ??SCUOLA, LEGA: MINISTERO SALDI STIPENDI ARRETRATI PRECARI “Abbiamo sollecitato il ministero dell'Istruzione per i… - 283mari : È vergognoso.Non c'è un piano vaccinale, nessuno sa niente di niente.Reclutamento e formazione del personale? Tempi… -

Ultime Notizie dalla rete : Stipendi personale Stipendio docenti e ATA, supplenti Covid. Calendario gennaio 2021 Orizzonte Scuola Scuola, i docenti precari non premiano

Anief si batterà anche per ottenere un ricambio generazionale giusto, con una formazione che aiuti il personale ad aumentare le proprie conoscenze ma anche con un riconoscimento degli stipendi ...

NoiPa, segnalati problemi nella gestione dati: ecco cos’è successo

NoiPa, segnalate delle problematiche nella gestione dei dati: un insegnante si è ritrovato nel profilo di un dipendente della GdF.

Anief si batterà anche per ottenere un ricambio generazionale giusto, con una formazione che aiuti il personale ad aumentare le proprie conoscenze ma anche con un riconoscimento degli stipendi ...NoiPa, segnalate delle problematiche nella gestione dei dati: un insegnante si è ritrovato nel profilo di un dipendente della GdF.