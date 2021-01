Stiamo vedendo il tramonto della democrazia ?

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 7 gennaio 2021) L’attacco al Congresso degli Stati Uniti d’America da parte dei supporter di Donald Trump, il 45° presidente degli Stati Uniti, non ha precedenti nella storia degli States, viene vilipeso il concetto basilare secondo il quale laè quella forma di governo dove la sovranità è esercitata dal popolo, come Abramo Lincoln, nel discorso di Gettysburg, riassunse così: “ l’idea di un governo del popolo, dal popolo, per il popolo, non abbia a perire dalla terra”. ( that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth). Quanto è accaduto oggi sembra essere il segnale che un lento morbo corrode la, minandone le basi stesse. Il fatto di non voler riconoscere la volontà del popolo sovrano e attaccarne il suo organo legislativo, il quale è il cuore, ...