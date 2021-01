Stella Tennant si è tolta la vita L’ex top model ritrovata morta in casa

Leggi su nonsolo.tv

(Di giovedì 7 gennaio 2021) La morte di, confermata lo scorso 22 dicembre, aveva suscitato grande commozione in tutti coloro che l’avevano apprezzata comela. Negli anni ’90, infatti,era una delle topdi maggiore successo. La, 50 anni, è stata trovatanella suadi Duns, in Scozia. Dopo due settimane di silenzio sulle cause del decesso, nelle scorse ore è stato confermato chesi èla, dopo aver combattuto a lungo con problemi di salute mentale. Come hanno spiegato i parenti della topera “malata da tempo” e non si sentiva più in grado “di andare avanti”. “non stava ...