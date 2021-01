"Stella Tennant si è tolta la vita". La famiglia della top model: "Non stava bene da tempo" (Di giovedì 7 gennaio 2021) “Stella Tennant si è tolta la vita: da tempo soffriva di problemi di salute mentale”. A riportarlo è il Telegraph, riportando le dichiarazioni della famiglia della supermodella britannica scomparsa lo scorso 22 dicembre, a pochi giorni dal suo cinquantesimo compleanno. La donna è stata trovata morta nella sua casa di Duns, in Scozia. A piangere Stella Tennant l’ex marito David Lasnet e i quattro figli, Marcel, Cecily, Jasmine e Iris, di età compresa tra i 15 ei 22 anni. A qualche settimana dalla scomparsa, la famiglia ha confermato che la modella si è tolta la vita: “Siamo onorati e sorpresi per l’enorme supporto e affetto che abbiamo ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 7 gennaio 2021) “si èla: dasoffriva di problemi di salute mentale”. A riportarlo è il Telegraph, riportando le dichiarazionisupermobritannica scomparsa lo scorso 22 dicembre, a pochi giorni dal suo cinquantesimo compleanno. La donna è stata trovata morta nella sua casa di Duns, in Scozia. A piangerel’ex marito David Lasnet e i quattro figli, Marcel, Cecily, Jasmine e Iris, di età compresa tra i 15 ei 22 anni. A qualche settimana dalla scomparsa, laha confermato che la mosi èla: “Siamo onorati e sorpresi per l’enorme supporto e affetto che abbiamo ...

