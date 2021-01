Stefano De Martino: "Da piccolo vedevo eroina e siringhe sulle scale di casa. Mia madre mi ha evitato tanti guai" (Di giovedì 7 gennaio 2021) “Abitavamo in un palazzo molto fatiscente, sopravvissuto al terremoto del 1980. Non aveva né portone né citofono, ci si chiamava con un fischio. Per via di quell’accesso libero spesso trovavo tra una rampa di scale e l’altra siringhe, lacci emostatici... Mia madre ha dovuto spiegarmi presto da cosa stare lontano e perché. Penso che mi abbia aiutato a evitare tanti guai”. A raccontarlo al Corriere della Sera è Stefano De Martino, il conduttore e ballerino che sta per tornare su Rai Due al timone della trasmissione Stasera tutto è possibile. De Martino ripercorre l’infanzia trascorsa a Torre Annunziata, in provincia di Napoli, e parla della sua famiglia di origine: “I miei genitori sono due brave persone, abbiamo avuto tante difficoltà ma attraverso il ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 7 gennaio 2021) “Abitavamo in un palazzo molto fatiscente, sopravvissuto al terremoto del 1980. Non aveva né portone né citofono, ci si chiamava con un fischio. Per via di quell’accesso libero spesso trovavo tra una rampa die l’altra, lacci emostatici... Miaha dovuto spiegarmi presto da cosa stare lontano e perché. Penso che mi abbia aiutato a evitare”. A raccontarlo al Corriere della Sera èDe, il conduttore e ballerino che sta per tornare su Rai Due al timone della trasmissione Stasera tutto è possibile. Deripercorre l’infanzia trascorsa a Torre Annunziata, in provincia di Napoli, e parla della sua famiglia di origine: “I miei genitori sono due brave persone, abbiamo avuto tante difficoltà ma attraverso il ...

