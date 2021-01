Stefano De Martino, cambia lavoro? La svolta inaspettata (Di giovedì 7 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Sembra proprio che Stefano De Martino abbia dato una svolta inaspettata e incredibile alla sua carriera. Ecco che cosa è successo. Si vocifera ultimamente di un probabile cambio di lavoro per il conduttore televisivo Stefano De Martino. In realtà De Martino in televisione ha raggiunto un grande successo grazie alla sua partecipazione al format Amici Leggi su youmovies (Di giovedì 7 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Sembra proprio cheDeabbia dato unae incredibile alla sua carriera. Ecco che cosa è successo. Si vocifera ultimamente di un probabile cambio diper il conduttore televisivoDe. In realtà Dein televisione ha raggiunto un grande successo grazie alla sua partecipazione al format Amici

zazoomblog : Stefano De Martino: per lui un 2021 spettacolare - #Stefano #Martino: #spettacolare - elena17575 : @Adriana02920865 ma c'è sempre Rai play..non me ne frego..guarderò quando sara Stefano de Martino !!! @Adriana02920865 - MindfulnessZen2 : Fatevi sotto: Stefano De Martino scapolo convinto: 'Ora sono felice. E il matrimonio con Belen...' - AnnamariaTortor : Stefano De Martino: “Sono felicemente scapolo. Ogni storia d’amore ha un inizio e una fine e non è un fallimento” -… - Giornaleditalia : Belen Rodriguez, Stefano De Martino rivelazione clamorosa: 'Matrimonio non è fallito, era una situazione...' -