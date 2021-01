Stati Uniti | quattro morti nell’assalto al Congresso Il Gop scarica Trump | Biden proclamato presidente

(Di giovedì 7 gennaio 2021), quattordici feriti e cinquantadue arresti. È un primo bilancio di guerra dopo l’assalto di ieri aldei sostenitori di Donald, entrati armati a Capitol Hill durante la seduta per certificare il voto del collegio elettorale. La proclamazione è stata sospesa e ripresa in tarda notte. La prima vittima, Ashli Babbit, una faniana di San Diego, è stata colpita al petto da un proiettile, probabilmente da un agente di polizia, all’interno del. Le immagini della sua ultima agonia, riprese con i telefonini, hanno già fatto il giro del mondo. Muriel Browser, sindaca di Washington, halo stato di emergenza per quindici giorni. Ilriprende i lavori Dopo l’arrivo della Guardia nazionale e dello Swat ...

GiuseppeConteIT : Seguo con grande preoccupazione quanto sta accadendo a #Washington. La violenza è incompatibile con l’esercizio dei… - EnricoLetta : Ora tutti a scendere dal carro del Presidente golpista. Negli Stati Uniti e da noi. Sì. ORA. - GassmanGassmann : Mai successo nella storia degli Stati Uniti. Interrotta la democrazia, una massa di persone, esaltate da un ex Pres… - tra_70_e_80 : RT @michelegiorgio2: Quanto accaduto ieri a Washington è inaccettabile, spero l'Iraq intervenga militarmente assieme all'Afghanistan per po… - coralalia : la soluzione a ogni nostro problema sarebbe smantellare gli stati uniti e ridistribuire le loro ricchezze ai paesi… -

IL FUTURO DI DONALD TRUMP Il presidente Usa potrebbe essere rimosso con il 25esimo emendamento: ecco di cosa si tratta