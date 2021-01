Stati Uniti: il Congresso proclama la vittoria di Joe Biden. Trump: 'Ci sarà transizione ordinata' (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il Congresso Usa presieduto dal vicepresidente Mike Pence ha certificato la vittoria del presidente eletto Joe Biden, che ha avuto 306 voti dei grandi elettori contro i 232 ottenuti dal presidente ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 7 gennaio 2021) IlUsa presieduto dal vicepresidente Mike Pence ha certificato ladel presidente eletto Joe, che ha avuto 306 voti dei grandi elettori contro i 232 ottenuti dal presidente ...

GiuseppeConteIT : Seguo con grande preoccupazione quanto sta accadendo a #Washington. La violenza è incompatibile con l’esercizio dei… - EnricoLetta : Ora tutti a scendere dal carro del Presidente golpista. Negli Stati Uniti e da noi. Sì. ORA. - GassmanGassmann : Mai successo nella storia degli Stati Uniti. Interrotta la democrazia, una massa di persone, esaltate da un ex Pres… - ehcate : RT @perchetendenza: 'Simpson': Per chi ritiene che abbiano 'previsto' lo scoppio di una guerra civile negli Stati Uniti (nello speciale di… - cris_tian76 : Oggi è un grande giorno. Best is yet to come. Forza patriots... Forza Trump?? Dichiarazione di Indipendenza degli S… -