Squalificati Serie A, le decisioni del giudice sportivo: stangata al Torino, fermati in 5 (Di giovedì 7 gennaio 2021) Sono stati pubblicati gli Squalificati del campionato di Serie A, tutte le decisioni del giudice sportivo dopo la 16esima giornata del massimo torneo italiano. L’ultimo turno ha fornito interessanti indicazioni, in particolar modo il successo più importante è stato quello della Juventus, colpo grosso della squadra di Andrea Pirlo nello scontro scudetto contro il Milan, 1-3 il risultato finale. Importante passo in avanti anche della Roma, ko l’Inter contro la Sampdoria ed il Napoli in casa contro lo Spezia. Continua l’ottimo momento dell’Atalanta, pareggio in Bologna-Udinese e Torino-Hellas Verona, colpo grosso per la salvezza del Benevento contro il Cagliari. Squalificati Serie A, le decisioni del giudice ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 7 gennaio 2021) Sono stati pubblicati glidel campionato diA, tutte ledeldopo la 16esima giornata del massimo torneo italiano. L’ultimo turno ha fornito interessanti indicazioni, in particolar modo il successo più importante è stato quello della Juventus, colpo grosso della squadra di Andrea Pirlo nello scontro scudetto contro il Milan, 1-3 il risultato finale. Importante passo in avanti anche della Roma, ko l’Inter contro la Sampdoria ed il Napoli in casa contro lo Spezia. Continua l’ottimo momento dell’Atalanta, pareggio in Bologna-Udinese e-Hellas Verona, colpo grosso per la salvezza del Benevento contro il Cagliari.A, ledel...

FantaMasterApp : 'Squalificati Serie A, la decisione del Giudice Sportivo su Nandez' - CalcioWeb : Gli squalificati nel campionato di @SerieA: i provvedimenti dopo l'ultima giornata - NCN_it : SERIE A, ECCO GLI #SQUALIFICATI: DUE GIORNATE A #NANDEZ DEL #CAGLIARI; #DILORENZO ENTRA IN DIFFIDA #SerieA… - Yuro_23 : RT @GoalItalia: Due turni di squalifica per Nandez: salta Fiorentina e Milan ?? - GoalItalia : Due turni di squalifica per Nandez: salta Fiorentina e Milan ?? -