"Spero accada anche qui". Clamoroso Sgarbi: i trumpiani assaltano il Parlamento? Una lezione per l'Italia (Di giovedì 7 gennaio 2021) Vittorio Sgarbi è come sempre fuori dal coro, anche su un argomento scottante come l'assalto al Parlamento americano che si è consumato nella seconda serata Italiana di ieri, mercoledì 6 gennaio. Ospite di Barbara Palombelli nello speciale di Stasera Italia andato in onda su Rete 4, il noto critico d'arte non si è tirato indietro dall'esprimere la sua solita (scomoda) opinione: “La violenza va condannata, sempre. Ma il popolo va ascoltato e rispettato. E il popolo di Donald Trump la violenza l'ha patita, la ragazza ferita (poi morta, ndr) è una martire dei suoi ideali”. Inoltre in trasmissione Sgarbi si è spinto oltre: “Mi auguro che avvenga anche in Italia contro un governo che viola costantemente l'articolo 1 della Costituzione”. La differenza ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 gennaio 2021) Vittorioè come sempre fuori dal coro,su un argomento scottante come l'assalto alamericano che si è consumato nella seconda seratana di ieri, mercoledì 6 gennaio. Ospite di Barbara Palombelli nello speciale di Staseraandato in onda su Rete 4, il noto critico d'arte non si è tirato indietro dall'esprimere la sua solita (scomoda) opinione: “La violenza va condannata, sempre. Ma il popolo va ascoltato e rispettato. E il popolo di Donald Trump la violenza l'ha patita, la ragazza ferita (poi morta, ndr) è una martire dei suoi ideali”. Inoltre in trasmissionesi è spinto oltre: “Mi auguro che avvengaincontro un governo che viola costantemente l'articolo 1 della Costituzione”. La differenza ...

matteosalvinimi : ...(e come spero che accada presto anche a Roma) se c’è gente che si mette a disposizione della propria comunità in… - BroglieRebecca : RT @StaseraItalia: Il pensiero di @VittorioSgarbi sulle manifestazioni a Washington: 'Spero che accada anche in Italia' #StaseraItalia http… - adrianobusolin : ??'Spero accada anche qui'. Clamoroso #Sgarbi: i trumpiani assaltano il #Parlamento? Una lezione per l'Italia - molaasinaria : RT @wojak0: @borghi_claudio Ma io spero che accada anche in Italia una cosa del genere (su farm simulator) - GianniCestra69 : RT @StaseraItalia: Il pensiero di @VittorioSgarbi sulle manifestazioni a Washington: 'Spero che accada anche in Italia' #StaseraItalia http… -

Ultime Notizie dalla rete : Spero accada Washington, Campidoglio assediato, Sgarbi: ‘Spero accada anche in Italia’ Blasting News Italia Washington, Campidoglio assediato, Sgarbi: ‘Spero accada anche in Italia’

Coprifuoco a Washington. La manifestazione di migliaia di persone in favore del presidente uscente Donald Trump è infatti degenerata. Gruppi di facinorosi si sono introdotti all’interno del ...

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, la crisi è lontana? Queste ultime immagini fanno sperare

TRa Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione la crisi è superata? Queste ultime immagini social fanno seriamente sperare: cos'è successo.

Coprifuoco a Washington. La manifestazione di migliaia di persone in favore del presidente uscente Donald Trump è infatti degenerata. Gruppi di facinorosi si sono introdotti all’interno del ...TRa Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione la crisi è superata? Queste ultime immagini social fanno seriamente sperare: cos'è successo.