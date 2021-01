Sostenitori di Trump creano il caos a Washington | tutto quello che c’è da sapere

Leggi su trendit

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Tristi e preoccupanti le immagini trasmesse ieri sera dalle edizioni straordinarie dei nostri TG in collegamento con gli USA. Una delle pagine più drammatiche della democrazia statunitense che ha visto un variegato stuolo di personaggi riversarsi aper contestare la vittoria di Joe Biden alle presidenziali americane prendendo d’assalto Capitol Hill, sede del Congresso degli Stati Uniti d’America.è iniziato in occasione della proclamazione di Joe Biden come nuovo presidente degli Stati Uniti d’America, ma Donald(in uscita) proprio ieri sarebbe tornato su temi cospirazionisti circa le votazioni.avrebbe utilizzato tutte le piattaforme in suo possesso per ribadire quanto afferma dal giorno in cui ha perso le presidenziali. Ovvero che le elezioni sono truccate, che ci sono stati brogli nei ...