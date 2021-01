Sospetta relazione extraconiugale; cugini si azzuffano | uno muore per accoltellamento

Leggi su ladenuncia

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Uomo di mezza età uccide il cugino per motivi passionali: arrestato dai Carabinieri. E’ successo in provincia di Napoli all’inizio del 2021. I particolari sono resi noti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata. “I Carabinieri della Stazione di Gragnano e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Castellammare di Stabia hanno proceduto al fermo dell’uomo, gravemente indiziato di essere l’autore dell’omicidio volontario del cugino”, si legge nella nota firmata dal Il Procuratore della Repubblica Nunzio Fragliasso. Il provvedimento “in esecuzione di un decreto di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica”. I FATTI – “Il decesso presso l’Ospedale di Castellammare di Stabia per una ferita d’arma da taglio al torace. Le indagini sono state coordinate dalla Procura della Repubblica e condotte dai Carabinieri. Esse hanno ...