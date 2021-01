Sorpresa! L'Italia è seconda in Europa nelle vaccinazioni (Di giovedì 7 gennaio 2021) Le polemiche sui ritardi appaiono eccessive. Allo stato attuale delle cose, somministrare più di 70.000 dosi al giorno non è sensato, se si analizza quale sia la produzione di Pfizer e Moderna. Ci ... Leggi su today (Di giovedì 7 gennaio 2021) Le polemiche sui ritardi appaiono eccessive. Allo stato attuale delle cose, somministrare più di 70.000 dosi al giorno non è sensato, se si analizza quale sia la produzione di Pfizer e Moderna. Ci ...

Giro d'Italia di Ciclocross: primo posto per Jakop Dorigoni

Nell’area dell’ex campo sportivo Cluana della frazione Luce consegnata la maglia rosa al ciclista 22enne di Bolzano ...

Zampaglione: «Il mio film "Morrison"? L'esperienza più rock 'n roll della mia vita. Lo anticipa il singolo "Cerotti"»

«Di ferite e di brutti colpi ne abbiamo ricevuti tanti. Cerotti è un titolo che appare premonitore, ma è una canzone scritta prima di tutto questo». Il nuovo ...

