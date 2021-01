“Sono positivo”. Covid, il messaggio di Gianluca Ginoble: le condizioni del cantante de ‘Il Volo’ (Di giovedì 7 gennaio 2021) Una bruttissima notizia per uno dei cantanti del trio Il Volo. Gianluca Ginoble ha infatti comunicato alcune ore fa di essere risultato positivo al coronavirus. L’ennesimo vip che purtroppo finisce per essere contagiato dal Covid-19. Ricordiamo infatti che a farne le spese Sono stati personaggi del calibro di Iva Zanicchi, Gerry Scotti, Carlo Conti, Carmen Di Pietro, Orietta Berti e tanti altri. Inoltre, la stessa Iva ha perso il suo amatissimo fratello a causa delle conseguenze del virus. Il gruppo musicale è uno dei più famosi non solo in Italia, ma anche all’estero. Nel 2015 ha trionfato al Festival di Sanremo con la canzone ‘Grande amore’, che è stata poi presentata all’Eurovision Song Contest dello stesso anno. In quella circostanza si Sono piazzati al terzo posto. L’ultimo album ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 7 gennaio 2021) Una bruttissima notizia per uno dei cantanti del trio Il Volo.ha infatti comunicato alcune ore fa di essere risultatoal coronavirus. L’ennesimo vip che purtroppo finisce per essere contagiato dal-19. Ricordiamo infatti che a farne le spesestati personaggi del calibro di Iva Zanicchi, Gerry Scotti, Carlo Conti, Carmen Di Pietro, Orietta Berti e tanti altri. Inoltre, la stessa Iva ha perso il suo amatissimo fratello a causa delle conseguenze del virus. Il gruppo musicale è uno dei più famosi non solo in Italia, ma anche all’estero. Nel 2015 ha trionfato al Festival di Sanremo con la canzone ‘Grande amore’, che è stata poi presentata all’Eurovision Song Contest dello stesso anno. In quella circostanza sipiazzati al terzo posto. L’ultimo album ...

