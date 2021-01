Solange trovato morto nella sua abitazione | addio al famoso ‘sensitivo’ e opinionista

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 gennaio 2021) È statosuaSolage, ilsensitivo e volto tv. Nato a Collesalvetti nel 1952, Paolo Bucinelli all’anagrafe, il suo amore, ricambiato, per la tv inizia negli anni ’80 quando si afferma come sensitivo. Non lascia il tubo catodico per diverso tempo: partecipa a reality (La Fattoria – edizione condotta da Daria Bignardi nel 2004) ed è spesso ospite del salotto di Buona Domenica nel ruolo di. Scrittore, attore in alcuni film (l’ultimo ‘Matrimonio alle Bahamas“, un cinepanettone), l’ultima lunga intervista risale al 2018 quando partecipa a Domenica In con Mara Venier e di quella occasione resta anche la spiacevole lite con il mago Otelma, ripresa poi da diversi siti e giornali. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.