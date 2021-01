Solange trovato morto in casa: il sensitivo aveva 69 anni (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il noto sensitivo Paolo Bucinelli, conosciuto in tutta Italia come Solange, è stato trovato morto poco fa nella sua casa di Collesalvetti, in provincia di Livorno. aveva 69 anni. morto il sensitivo Solange: trovato senza vita in casa Sembrerebbe che alcuni amici del sensitivo, preoccupati per non averlo visto ne’ sentito per diversi giorni, abbiano deciso di andare a trovarlo a casa. Giunti davanti l’abitazione gli amici hanno provato prima a suonare il campanello, senza avere risposta, poi a chiamare Solange al cellulare. Sentendo il telefono squillare da dentro casa senza che nessuno rispondesse, gli amici hanno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il notoPaolo Bucinelli, conosciuto in tutta Italia come, è statopoco fa nella suadi Collesalvetti, in provincia di Livorno.69ilsenza vita inSembrerebbe che alcuni amici del, preoccupati per non averlo visto ne’ sentito per diversi giorni, abbiano deciso di andare a trovarlo a. Giunti davanti l’abitazione gli amici hanno provato prima a suonare il campanello, senza avere risposta, poi a chiamareal cellulare. Sentendo il telefono squillare da dentrosenza che nessuno rispondesse, gli amici hanno ...

