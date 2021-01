Solange è morto | le cause della scomparsa del sensitivo

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 7 gennaio 2021)oggi, giovedì 7 gennaio 2021. Lo conferma l’agenzia di stampa Ansa. Illivornese Paolo Bucinelli aveva 69 anni ed è stato trovato senza vita oggi, nella sua abitazione. Le prime ipotesi sulleimprovvisa riguardano fattori naturali. Conosciuto con il nome d’arte di, l’uomo è stato trovato senza vita nel pomeriggio nella sua abitazione di Collesalvetti, in provincia di Livorno, dove stava trascorrendo le festività natalizie.: a trovare il suo corpo sono stati i vigili del fuoco, allertati dalle chiamate di alcuni amici del. Da qualche giorno, infatti, non era reperibile e non rispondeva al telefono. Preoccupati per le sue condizioni ...