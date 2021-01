Snowboard | Coppa del Mondo Big Air 2021 | dominio giapponese nelle qualificazioni femminili di Kreischberg

Leggi su oasport

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Dominano le giapponesidella tappa di(Austria) dideldispecialità Big Air. Il miglior punteggio, infatti, è stato fatto registrare da Miyabi Onitsuka (178,80), la quale qui, nel 2015, aveva vinto il titolo iridato nello slopestyle. Il Paese del Sol Levante ha monopolizzato le prime tre posizioni con Kokomo Murase che ha agguantato la seconda piazza (170,20) e la campionessa uscente delladelReira Iwabuchi che è giunta terza (169,40). Quarta posizione per l’iridata dello slopestyle, la neozelandese Zoi Sadowski-Synnott (157,00), mentre la padrona di casa e campionessa olimpica in carica di Big Air Anna Gasser ha chiuso la top-5 (152,60). A strappare il sesto ed ultimo pass per la ...