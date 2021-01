Smokey Eyes 2021 | ispirazioni trendy per occhi magnetici!

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Curiose di sapere le novità dello? Un vero e proprio evergreen da sfoggiare sia in occasione di un invito a casa sia durante un aperitivo insieme alle amiche di sempre, Quasi tutte, quando realizzano uno, puntano sulle tonalità scure come il grigio, il nero, il marrone o l’antracite. Non sarebbe male, però, creare un trucco più chiaro, sfumato, che si possa abbinare a diversi outfit. Questo sarà il nuovo trend per questo anno appena iniziato! Curiose di sapere come fare? Iniziamo!: il trucco ideale per avere un look d’impatto ma delicato! Per realizzare un make up delicato, scegliete una nuance tra il rose gold, lo champagne, l’oro tenue. Stendete prima un ombretto più scuro, magari sul marroncino, ...

shiirubiia : ma che cazzo guardo i make-up smokey eyes, nude glitter e brillantini se gli unici trucchi che ho sono quelli delle lelly kelly - Miss_Salander : più smokey eyes su hongjoong grazie - pickurmochi2 : io: stop praising men for the bare minimum Hongjoong: smalto nero, smokey eyes, orecchini io: e porca puttana allora - AVRILand1D : @itsrigel Gli emo che mi invidiano perché ho le occhiaie così nere che ho lo smokey eyes pure struccata - ghostinsm : lo smokey eyes di baekhyun più bello di quello mai realizzato sulle blackpink mi sto pidcisndo sotto -

