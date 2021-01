Smantha De Grenet in lacrime dopo lo scontro con Antonella Elia: “Se avessi rivelato quella cosa del tumore” (Di giovedì 7 gennaio 2021) Antonella Elia asfalta Samantha De Grenet Samantha De Grenet e Antonella Elia lunedì sera nella casa del Grande Fratello Vip 5 hanno avuto un’accesa discussione dovute alle frecciatine velenose che si sono lanciate reciprocamente nel corso dei quattro mesi di programmazione del reality show di Canale 5. E è la gieffina ha provato in tutti i modi di mantenere il self control, l’opinionista si è scatenata provocando la nemica prima scherzando sulla sua carriera televisiva, additandola come la regina del Gorgonzola, alludendo ad un vecchio spot pubblicitario. Poi non contenta, l’ha criticata per il suo modo di essere, dandole dell’arrogante e presuntuosa. Per concludere ha commesso anche del bodyshaming dandole della grassa. Samantha De Grenet scoppia a piangere al GF Vip ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 7 gennaio 2021)asfalta Samantha DeSamantha Delunedì sera nella casa del Grande Fratello Vip 5 hanno avuto un’accesa discussione dovute alle frecciatine velenose che si sono lanciate reciprocamente nel corso dei quattro mesi di programmazione del reality show di Canale 5. E è la gieffina ha provato in tutti i modi di mantenere il self control, l’opinionista si è scatenata provocando la nemica prima scherzando sulla sua carriera televisiva, additandola come la regina del Gorgonzola, alludendo ad un vecchio spot pubblicitario. Poi non contenta, l’ha criticata per il suo modo di essere, dandole dell’arrogante e presuntuosa. Per concludere ha commesso anche del bodyshaming dandole della grassa. Samantha Descoppia a piangere al GF Vip ...

